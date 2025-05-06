زراعة بني سويف: عدد الحائزين على كارت الفلاح 274 ألف مستفيد

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الزراعة حول أنشطة المديرية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2025، والذي عرضه الدكتور أيمن ابو الحسين حمودة، وكيل وزارة الزراعة، وتضمن الإشارة إلى الجهود المبذولة في مختلف الإدارات التابعة لديوان عام المديرية، بجانب الأنشطة الميدانية بالمراكز والمدن، في إطار خطة المحافظة بالمتابعة المستمرة للقطاع الزراعي بالمحافظة لضمان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني.

وبحسب التقرير الأسبوعي، تم حصر حركة توزيع الأسمدة منذ بداية الموسم، وقد بلغت الكميات المصروفة 111 طنا من سماد اليوريا 76.5 طن من سماد النترات، فيما بلغ عدد الحائزين المسجلين في منظومة كارت الفلاح 274 ألف 168 حائزًا.

وفي قطاع الإرشاد الزراعي، تم تنظيم يوم حصاد مكبر لمحصول القمح بقرية إهناسيا الخضراء، بجانب ندوة متخصصة لمكافحة دودة الحشد، ويوم حصاد لأحد حقول القمح بمشروع الترشيد بمركز ببا، فضلاً عن تنظيم ندوة إرشادية عن محصول القطن بمركز ببا، في إطار الجهود الرامية إلى رفع الوعي الزراعي وتحسين الإنتاج.

كما نفذت إدارة المحاصيل السكرية يوم حصاد لمحصول بنجر السكر بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الإشرافية المعنية بتوريد المحصول إلى مصنعي الفيوم والقناة، بهدف إحكام الرقابة وضمان كفاءة منظومة التوريد، بينما قامت إدارة حماية الأراضي بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في إزالة 57 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، بمساحة تجاوزت 8 أفدنة و9 قراريط، في إطار التصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية.

فيما نفذت إدارة المكافحة حملة لضبط السوق المحلي بمركز إهناسيا، إلى جانب المرور الميداني على الزراعات بمراكز اهناسيا، بني سويف، والواسطى، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية عن دودة الحشد لتأهيل المزارعين للتعامل الفعال مع الآفات التي تهدد المحاصيل.

كما تابعت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية تنفيذ المهام الرقابية، من خلال المرور على الجمعيات الزراعية ومحال بيع الأسمدة والمبيدات والأعلاف، مع فحص الشكاوى الواردة من المواطنين ومتابعتها والرد عليها، وشملت الجولات التفقدية مراكز سمسطا، بني سويف، الفشن، وإهناسيا.

وفي مجال البساتين، تمت متابعة الزراعات البستانية من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية بمركزي ناصر وببا، مع توجيه المزارعين بأحدث التوصيات الفنية لرفع كفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ معاينات خاصة بالصوب الزراعية لإنتاج شتلات الخضر في مناطق سنور والحلابية بمركز بني سويف، وقرية الشروق بمركز اهناسيا، ومركز الواسطى، كما تم المرور الميداني على زراعات الموز بمركز ببا برفقة اللجنة العلمية لمكافحة أمراض التورد والتبرقش، فضلاً عن تنفيذ معاينة لحديقة استهلاكية خاصة بناحية إبشنا بمركز بني سويف.

وفيما يخص التعاونيات الزراعية، فقد تم عقد اجتماع موسع بمقر الجمعية المركزية ضم مديري إدارات الزراعة والتعاون والجمعيات، وأمناء الخزائن والمخازن، ومسؤولي ماكينات الصرف، لمناقشة الاستعدادات لموسم صرف الأسمدة الصيفية، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة لذلك.

وشهد الأسبوع أيضًا المرور الميداني على عدد من الجمعيات الزراعية بمراكز الفشن وإهناسيا؛ للاطمئنان على حالة المخازن ورصيد الأسمدة.