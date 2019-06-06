استطلاع: أغلب الألمان يؤيدون إنهاء الائتلاف الحاكم الحالي وإجراء انتخابات جديدة

كشف استطلاع ألماني حديث، عن أن أغلب المواطنين الألمان يؤيدون إجراء انتخابات جديدة للبرلمان الألماني "بوندستاج" في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها الائتلاف الحاكم.

وأعرب 52% من الأشخاص الذين شملهم استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي عن تأييدهم لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فيما دعا 27% لاستمرار الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولم يذكر 21% أي آراء عن الأمر.

وزادت نسبة مؤيدي إنهاء الائتلاف الحاكم في شكله الحالي بين ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى 58%، فيما عارضها 26% فقط منهم.

وفي المقابل، تراجعت نسبة مؤيدي إنهاء الائتلاف بين ناخبي الاتحاد المسيحي إلى 36%، فيما وصلت نسبة المعارضين لذلك إلى 49%.

يشار إلى أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي حصلا على أسوأ نتائج في تاريخهما على المستوى الاتحادي حتى الآن في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت مؤخرا.

وأعلنت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي تشغل أيضا منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب أندريا نالس استقالتها من منصبيها في الحزب يوم الأحد الماضي عقب تلك النتائج، ما أسفر عن إصابة الائتلاف الحاكم بحالة من الاضطراب.

يشار إلى أن الدورة التشريعية الحالية بألمانيا تستمر حتى 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين يومي 3 و5 يونيو الجاري، وشمل 2042 شخصا في ألمانيا.