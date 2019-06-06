رئيس الحكومة الإثيوبية سيزور السودان للوساطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد، سيزور السودان للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وذلك نقلا عن وكالة رويترز الإخبارية.

وتداولت أنباء، يوم الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.