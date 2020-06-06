يستعد الفنان أحمد زاهر لاستكمال تصوير دوره فى أحدث أفلامه "زنزانة 7" خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى فريق عمل الفيلم من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل أزمة فيروس كورونا، ويتبقى لفريق العمل أسبوع واحد فقط للانتهاء من التصوير، تمهيدا لطرحه بعد قرار فتح دور العرض السينمائي.

ويعتمد الفيلم الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، على البطولة الجماعية كما يلقي العمل الضوء على قصة إنسانية، بعيدا عن الإسفاف والبلطجة، ويجسد كل من الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي دور البطولة، حيث يتقابلان خلال أحداث الفيلم داخل السجن ويخرجان سويا ويبدآن في مواجهة صراعات قوية تتكشف مع الأحداث، في حين تجسد الفنانة منة فضالي شخصية راقصة تدعى "شجن" تعمل في أحد الملاهي الليلية، وتتعرض للعديد من المواقف مع الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، وتدخل في صراع معهما.

الفيلم بطولة الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصري، وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

يشار إلى أن زاهر حقق نجاحا كبيرا بشخصية "فتحي" التي قدمها في مسلسل "البرنس" والذي عرض فى موسم رمضان الماضي، وشاركه البطولة الفنانون محمد رمضان، روجينا، نور، إدوارد، محمد علاء، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.