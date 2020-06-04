مشاركة الآلاف في مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في هامبورج

تظاهر الآلاف اليوم السبت في وسط مدينة هامبورج الألمانية ضد العنصرية وعنف الشرطة.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بحي يونجفيرنشتيج، بنحو 9 آلاف شخص، وكان مسموحا فقط بمشاركة 525 فردا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المكان مزدحم للغاية، وإن الشرطة تجري محادثات مع منظمي المظاهرة.

وكان تم الإبلاغ عن تنظيم مظاهرة أخرى في منطقة راتهاوسماركت المتاخمة.

وكانت شرطة هامبورج أعلنت قبل المظاهرات تضامنها مع المتظاهرين، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل بدء المظاهرات: "نحن إلى جانبكم!... لا ينبغي أن يكون للعنصرية مكان في مجتمعنا. نعمل يوميا من أجل أن يشعر كافة المواطنين في هامبورج بالأمان".

وناشدت الشرطة كافة المتظاهرين الالتزام بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت الشرطة عبر تغريدات أن مهامها تتمثل في ملاحقة الجناة ودرء المخاطر، وكتبت: "إذا قمنا بالتدخل بمقتضى هذه المهام، فإننا نفعل ذلك بغض النظر عن لون بشرة الشخص أو دينه أو وضعه الاجتماعي".

وتظاهر أمس الجمعة نحو 4500 شخص أمام القنصلية الأمريكية في هامبورج تنديدا بالعنصرية وعنف الشرطة. وكان المعلن في الأساس مشاركة 250 شخصا فقط.

وتأتي هذه المظاهرات في إطار احتجاجات عالمية عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على يد الشرطة في مدينة مينابوليس الأمريكية.