طلعت يوسف: استكمال الموسم الحالي له أضرار أخرى

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كشف طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، موعد حسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك جلسة ستجمعنا بمحمد مصيلحي رئيس النادي، الأسبوع القادم وسنحسم فيها كل شئ".

وأضاف: "هناك رضا تام من الطرفين على تجديد تعاقدي مع الاتحاد السكندري، كنا نعاني قبل ذلك من ضعف الإمكانيات في المجالس السابقة".

وعن مسألة عودة الدوري .. أجاب: "مبدأيا أنا مصلحتي أن الدوري يعود لأنني في المركز الخامس ويفصلنا نقطة عن المركز الرابع، لكن لا بد أن ننظر للأمور بشكل مختلف".

وتابع: "أعتقد أنه من الصعب استكمال الموسم الحالي لأنه هيكون له أضرار أخرى وسيؤثر على الموسم الجديد بالسلب".

واستكمل: "هناك أمور مرتبكة ببعض في الموسم الحالي والموسم القادم لذا سنكون في أزمة لأن الموسم سيستكمل حتى منتصف شهر نوفمبر، ومتى يبدا الموسم الجديد؟، في رأيي الدوري يلغى ونبا موسم جديد مبكراً حتى نسمح لأنفسنا أن نطبق الإجراءات الاحترازية بشكل مثالي".

وبخصوص رزاق سيسية وأحمد رفعت المعارين من نادي الزمالك .. أجاب: "لا يوجد مفاوضات في الوقت الحالي وكل شئ متوقف واستمرارهم مرهون بقرار الاتحاد الدولي بالنسبة المعارين".

وأتم: "سنتفاوض بالتأكيد مع الزمالك إذا كان في الإمكانيات المتاحة لاني من الناحية الفنية في حاجة لهم بالتأكيد، وبالنسبة للحارس الهاني سليمان، هو يقدم مستوى مميز مع سموحة ولا نية في عودته".