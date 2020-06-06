«مسافرون» نجاح تجربة السياحة الداخلية يؤهل بسرعة عودة الحركة الوافدة من الخارج

عاطف عبداللطيف: مطلوب وضع خطط ترويجية من الآن للموسم السياحى الشتوى





طالب الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بضرورة وضع خطط قوية وجديدة لجذب السياحة الاجنبية لمصر مثل الاعلان عن عروض على البرامج السياحية بأسعار مغرية وبحث التخفيض فى سعر تكلفة الطيران الشارتر مع اعداد حملات دعائية فى الاسواق المستهدفة تشمل الاجراءات الاحترازية المتبعة بالفنادق ووضع كورونا فى مصر وجهود الدولة للسيطرة عليه.

وأضاف ان العالم كله يتجه حاليا إلى العودة بشكل تدريجى إلى الحياه الطبيعية وأغلب شركات الطيران أعلنت عن عودة حجز رحلاتها من جديد إلى الوجهات المختلفة بل وأصبح هناك طلب ملح من بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر مثل بريطانيا حيث يرغب منظمو الرحلات فى تشغيل رحلات شارتر إلى الوجهات السياحية المصرية.

وشدد عبداللطيف على ضرورة إعداد خطط ترويجية للسياحة من الآن للموسم السياحى الشتوى الذى يبدأ من أكتوبر القادم ببرامج جديدة تناسب احتياجات السائح ووضع خطط لاستهداف السياحة الروحانية والاستشفائية مع التركيز على مدن مثل سانت كاترين وسفاجا وسيوة والواحات البحرية بهدف الاسترخاء وسياحة السفارى والجبال والتسلق وسماع الموسيقى الجميلة.

وأشار إلى أن الإنسان بشكل عام بعد تجربة كورونا يحتاج إلى الهدوء والاسترخاء فى المناطق الطبيعية والوديان مع الاستعانة بفرق موسيقية عالمية تقدم مقطوعات موسيقية جميلة تدعو إلى البهجة والسعادة.

وأشاد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر بتجربة عودة السياحة الداخلية بشكل جزئى إلى المنتجعات السياحية مؤكدا أن هذا النجاح جاء نتيجة لجهود الدولة ممثلة فى وزارتى السياحة والصحة والمنشآت الفندقية فى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنتجعات السياحية.

وأكد عبداللطيف أن المصريين يرغبون فى قضاء إجازاتهم داخل المنتجعات السياحية وخير دليل ان نسبة الاشغال المقررة بالفنادق وهى 25% كانت مكتملة داخل الفنادق المصرح لها باستقبال سائحين مما دعا الدولة إلى زيادة نسبة الاشغالات بالفنادق إلى 50% الآن.

واقترح عبداللطيف أن يتم تشكيل لجنة لاعداد البرامج السياحية والتسويق لها تضم وزارات الطيران والسياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية بهدف وضع خطط مستقبلية لجذب مزيد من السياحة إلى مصر فى ظل عودة الاسواق المصدرة للسياحة فى أوروبا للنشاط من جديد.

وناشد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر المسئولين بالجهاز المصرفى بضرورة سرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة بهدف سداد رواتب العاملين بالسياحة والتى تم الاعلان عنه منذ فترة ولم يتم تنفيذها حتى الآن مما يضع مشاكل أكبر على كاهل القطاع السياحى.