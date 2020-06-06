 صحة كردستان: وفاة حالة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 6 يونيو 2020 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

صحة كردستان: وفاة حالة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 11:37 ص | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 11:37 ص

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إدارة كرميان، ووفاة حالة في اربيل.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - انه تم تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة كرميان لرجل (47 سنة) وطفل (9 سنوات)، مضيفة أن المصابَين مخالطين مع إصابات سابقة، ومن سكان حي شهيدان في قضاء كلار.

كما أعلنت الصحة الكردستانية وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد (50 سنة) في مدينة أربيل.
وسجل إقليم كردستان حتى الآن 1089 إصابة بفيروس كورونا بينها 444 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك