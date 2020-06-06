رئيس الوزراء البولندي يعرب عن تفاؤله بشأن أداء اقتصاد بلاده

أعرب رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيكي عن تفاؤله بأن يحقق اقتصاد البلاد أداء أفضل مما يتوقع المحللون هذا العام ، ويرجع ذلك جزئيا إلى جهود الإنقاذ الحكومية.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 3ر4% في الناتج المحلي الإجمالي لبولندا في عام 2020، وهو مايمثل أفضل أداء متوقع بين الدول الـ 27 في الكتلة خلال جائحة فيروس كورونا.

ويظهر متوسط التوقعات من مسح لاقتصاديين اجرته وكالة بلومبرج للأنباء أن الناتج المحلي الإجمالي يتقلص بنسبة 8ر3% هذا العام.

وقال مورافيكي في تصريحات لإذاعة "أر إم إف " اليوم السبت، "معظم المؤسسات المالية تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%"، مضيفا "آمل أن يكون أقل من تلك التوقعات".

ويتوقع رئيس الوزراء، الذي قال هذا الأسبوع إن إجراءات "مكافحة أزمة كورونا في البلاد ستبلغ تكلفتها 400 مليار زلوتي (102 مليار دولار ) أو حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي، أن تظل نسبة البطالة دون 10% طوال عام 2020.