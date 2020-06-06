ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بنما إلى 15463 حالة

ذكرت وزارة الصحة في بنما، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفعت إلى 15463 حالة، وذلك عقب تسجيل 400 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 370 حالة، وذلك عقب تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

على جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة في جواتيمالا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفعت إلى 832 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة إصابة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 23 حالة وفاة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كثيفة لجميع أنحاء العالم في غضون شهرين.