برلماني: دور وزارة البيئة غائب عن المشهد ولا أثر لها

قال النائب حسام المندوه الحسيني: "للأسف الشديد أنا مش شايف وزارة البيئة في المشهد على الإطلاق، لاسيما وأن كل الملوثات موجودة في الشارع"، متسائلا عن مدى استفادة الوزارة من 200 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي لتحسين جودة الهواء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزيرة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد.

وأشار النائب، إلى أن وزارة البيئة لا يوجد لها أي أثر على الأرض، مؤكدا أن بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة تعاني أشد المعاناة من الملوثات السمعية والبصرية وغيرها من أنواع التلوث التي تؤثر على الصحة العامة للمصريين.

وأكد الحسيني، أنه من أسبوعين تم الحديث مع وزير التنمية المحلية في أزمة انتشار القمامة وبالفعل وجدنا استجابة وتحرك في مواجهة الأزمة، إلا أننا في حاجة لتفعيل أكثر لدور وزارة البيئة، قائلا: "نفسنا نشوف أتوبيس أو 2 من وزارة البيئة في بولاق الدكرور".

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل قانون البيئة، قائلا: "بدون تفعيل هذا القانون وبدون نزول الشركات على الأرض لن نجد حلا للمشكلات الخاصة بالبيئة".

وبشأن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، أشار حسام المندوه، إلى أن مصر ستكون في مسرح المشهد العالمي، متسائلا عن مدى استعداد الوزارة لهذا الحدث العالمي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة خروج المؤتمر بصورة مشرفة لمصر مثلما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية، طريق الكباش، ومتحف الحضارة.

وطالب الحسيني، على ضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من هذا الحدث في الحصول على مزيد من المنح في مواجهة التغيرات المناخية، قائلا: "نتمنى أن يكون الحدث مثل كأس عالم ثاني مصر تقوم بتنظيمه".