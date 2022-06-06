أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأحد، أوراق كل من: "أ.ف.ص"، ربة منزل، 26 سنة، و"م.ا.ح"، عامل، 20 سنة، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لاتهامهما بقتل "م.م.ص"، زوج الأولى، وذلك في القضية المُقيدة برقم 18864 لسنة 2021 جنايات ثانٍ العامرية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين: محمد هيثم عزت مزيد، ومحمد أحمد علي سالمان، ومحمود سلامة شرف الدين، ورئيس نيابة الدخيلة الكلية، كريم عبد العزيز، ووكيل نيابة ثانٍ العامرية، وأيمن حلاوة، وسكرتير الجنايات، عادل عزت.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد العثور على جثة عامل في العقد الرابع من العمر، مقتولًا داخل محل سكنه في محل إقامته الكائن في نطاق دائرة القسم.

وأوضحت التحقيقات أن زوجة المجني عليه، ارتكبت الواقعة بالاتفاق مع المتهم الثاني، وخططا لقتل زوج المتهمة، حيث تعرفا على بعضهما عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وجمعتهما لقاءات، واتفقا سويًا على التخلص من زوجها، وخططا لذلك، إذ حضر المتهم الثاني من محافظة الجيزة إلى الإسكندرية، حيث محل سكن المتهمة، والتي أخفته داخل الدولاب، عقب وصول الزوج إلى مسكنه، ودخوله غرفة النوم.

وكشفت التحقيقات أنه وبعد أن خلدَ الزوج في نومه، استل المتهم سكينًا، وطعنه عدة طعنات فى القلب والرقبة حتى فارق الحياة، ثم وثق يد الزوجة ووجه لها عدة ضربات، حتى يتم إبعاد الشبهة عنها، مع سرقة بعض المحتويات من الشقة لاعتبار الجريمة كأنها حادث سرقة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما وتضييق الخناق عليهما، أقرا بتفاصيل القضية، فتم تحرير محضرًا بالحادث، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية التي اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، وحددت جلسة 4 يوليو المقبل موعدًا للنطق بالحكم.