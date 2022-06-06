هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم علي الغانم الكويتية

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بقيمة 323 مليون دولار في بورصة الكويت.

وذكرت المجموعة أن الصفقة والذي قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح المشترك خلالها، تعد أبرز الإنجازات باعتبارها عملية الطرح الأولى للشركة في السوق الكويتي.

وقامت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وهي الشركة المتخصصة في توزيع مجموعة من أبرز علامات السيارات العالمية في الكويتي ومصر والعراق، بطرح 124.8 مليون سهم ما يعادل 45% من أسهمها بسعر 793 فلسا للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 717 مليون دولار أمريكي، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

من جهته، أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في عملية الاكتتاب الخاص الناجح لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» باعتبارها الصفقة الأولى التي تقوم الشركة بإتمامها في السوق الكويتي الذي لم يشهد أية طروحات أولية منذ عام 2020.

وقال أبو سمرة: "إن هذا تأكيد على المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على أن تكون حلقة الوصل بين رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة التي تنبض بها السوق المحلي حتى في أصعب الظروف التشغيلية التي تشهدها الأسواق".

وأضاف أبو سمرة: "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من الطروحات الأولية، كما تعمل حكومات تلك الدول على تنشيط أسواق رأس المال عبر إدراجها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي".

وتوقع أن تشهد السوق الكويتي بصفة خاصة اهتمامًا متزايدًا بتنشيط حركة التداولات السوق، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي في حجم الطلب من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على الطرح الأولي لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات».

كمات توقع أبو سمرة أن تواصل الشركة عظيم الاستفادة من هذه الانتعاشة، حيث تستعد الشركة لتنفيذ مجموعة من صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وذكر أنه خلال العام الماضي تجاوز إجمالي قيمة الطروحات الأولية والثانوية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار دولار.

وتابع: "بعد إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة خلال عام 2019-2020، فإن السوق مؤهلة حاليًا لجذب أنظار مديري الصناديق حول العالم ممن تتجاوز محافظهم الاستثمارية مليارات الدولارات".