الوكالة الألمانية للشبكات تحذر من ارتفاع أسعار الغاز بعد وقف الورادات الروسية للدنمارك

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بعد توقف توريد الغاز الروسي للدنمارك وشركة "شل"، يتوقع رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، كلاوس مولر، زيادات أخرى في أسعار الغاز.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا الثلاثاء: "من المرجح أن ينخفض ​​تباعا الغاز الذي يتم تداوله بحرية في أوروبا".

وحذر رئيس الوكالة قائلا: "إذا تم إغلاق الصمام أكثر، حتى ولو بخطوات صغيرة، فإن الغاز سيصبح أكثر تكلفة".

ولا يخشى مولر حاليا أن تقوم روسيا أيضا بقطع إمدادات الغاز عن ألمانيا.

وقال: "تدفقات الغاز مستقرة حاليا"، موضحا أنه لا يمكن الآن تقديم توقعات جادة، مشيرا إلى أن وكالته لا يمكنها التصرف حاليا إلا بمقتضيات الوضع الراهن، وقال: "لا أجرؤ على تقديم أي تنبؤات تتجاوز الـ 24 ساعة القادمة".