 ارتفاع أسعار القمح الروسي مع زيادة الصادرات - بوابة الشروق
الإثنين 6 يونيو 2022 7:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع أسعار القمح الروسي مع زيادة الصادرات

وكالات:
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 5:56 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 5:56 م

قال محللون اليوم الاثنين 6 يونيو إن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت الأسبوع الماضي وسط إمدادات نشطة من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية إن أسعار القمح الذي يحتوي على 12.5% من البروتين وللتوريد من موانئ البحر الأسود في يونيو حزيران ارتفعت 15 دولاراً إلى 425 دولاراً للتسليم على ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب قناة سي إن بي سي عربية.

وقالت سوفكون وهي شركة استشارية أخرى نقلا عن بيانات من الموانئ إن روسيا صدرت 620 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 360 ألف طن في الأسبوع السابق.

وقالت الشركة الاستشارية يوم الجمعة إنها رفعت توقعاتها لصادرات القمح الروسي في موسم التسويق الجديد في يوليو تموز-يونيو حزيران بمقدار 1.3 مليون طن إلى مستوى قياسي يبلغ 42.3 مليون طن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك