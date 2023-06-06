سمير فرج: حادث الجندي المصري أثبت أن جيش إسرائيل لا يساوي شيئًا

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؛ أثار العديد من التساؤلات على مدار الأيام الأخيرة؛ نتيجة قلة البيانات والمعلومات الصادرة من الجانب المصري أو من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى التزام القوات المسلحة بالبيان الأول، استنادا إلى معطيات الواقعة.

وتابع خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» بفضائية صدى البلد مساء الإثنين: «إسرائيل في ورطة الآن حصل خسائر لديها لم تحدث بهذا الشكل على خط الحدود بأخطاء لا يقدرون على تبريرها، أنا أنتظر قرار لجنة التحقيق المؤلفة من الجانب المصري والإسرائيلي الذي سيصدر الخميس المقبل».

وأشار إلى امتداد الحدود المصرية الإسرائيلية 246 كيلو متر، موضحا أنه يتخللها 3 منافذ حدودية بين الجانب المصري والإسرائيلي؛ أولها معبر رفح الخاص بتسهيل حركة دخول سكان غزة إلى مصر، ثم يقع معبر العوجا على بعد 40 كيلو من رفح لعبور الشاحنات والبضائع، بالإضافة إلى الهيئات الدبلوماسية، وأخيرا معبر إيلات الخاص بحركة السياحة في سيناء.

ووصف معبر العوجا موضع الحادث؛ بسوء السمعة نظرًا لتاريخه على مدار الأربعين عام الماضية، حيث العديد من حوادث تهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى عمليات تهريب الأفارقة النازحين من بلادهم إلى إسرائيل.

وأشار إلى رفع القوات المسلحة المصرية كفاءة المنطقة الحدودية ووحدات الإقامة للأفراد من خلال توفير مخبز ونقطة تعيين وتوفير شاشة تلفزيون في المنطقة ذات الإرسال، معقبا: «أول طاقة شمسية دخلت مصر: كانت لقوات حرس الحدود، مستوى الإقامة والطعام بنقط الحدود فوق الخيال».

وتابع: «شاب مصر واحد؛ شوف عمل إيه، النهاردة إسرائيل كلها في كارثة زي يوم السبت الحزين 9 أكتوبر عندما أعلنوا هزيمة إسرائيل، النهاردة ولد مصري عمل فيهم كدا واثبت أن جيش الدفاع الإسرائيلي؛ لا يساوي شيئًا».

ووصف ما حدث من قتل المجند المصري لثلاثة من جنود الاحتلال؛ بالفضيحة العسكرية، متسائلا: «كيف ستقنع إسرائيل المواطنين؛ بمقتل 3 وجريح على خط حدود من جندي مصري أنهى جيشه وكان سيخرج بعد شهرين؛ يأنه فقط بـ 100 طلقة عمل كل دم، إسرائيل تحاول أن تقنع مواطنيها؛ أنه عمل إرهابي».