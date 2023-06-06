أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «فوزية»، مفاده: «هل يجوز أن تعطي لابنتها ميسورة الحال من أموال الزكاة التي ستخرجها؟».



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لا يجوز شرعا اعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع، لا ينفع إنك تعطى جد أو جدك أو أبوك أو أمك، وبالتالي أيضا لا يجوز إعطاء الأبناء والأحفاد».



وتابع: «بنتك كمان حالها ميسور يعنى غنية، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، يبقى لا تجوز في الحالتين، ولو الأصول والفروع حالتهم فقيرة يبقى في باب تانى وهو الصدقات نطلع لهم من الصدقات».



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