بيلاروس تخفق في محاولتها للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي

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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجزائر وجويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا كأعضاء في مجلس الأمن لمدة عامين لكن بيلاروس فشلت في محاولتها للانضمام للمجلس.

ولم تواجه الجزائر وجويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون مرشحين منافسين في مجموعاتهم الإقليمية في عملية الانتخاب التي جرت اليوم في نيويورك.

وتنافست سلوفينيا وبيلاروس، المتحالفة مع روسيا، في مجموعتيهما الإقليمية، وحصدت سلوفينيا 153 صوتا مقابل 38 صوتا لبيلاروس.

ومن المقرر أن تحل الدول الخمس محل البانيا والبرازيل، والجابون وغانا ودولة الإمارات اعتبارا من العام المقبل.

ومجلس الأمن الدولي هو الهيئة الأممية الوحيدة الذي يمكنه تمرير قرارات ملزمة قانونا بالنسبة للدول الأعضاء، وإرسال قوات ، ومن ثم يعد الهيئة الأكثر أهمية للأمم المتحدة.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة من بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض "الفيتو"، وهى بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى عشر دول تتولى المقاعد لمدة عامين.

وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد العشرة.

ويتم تخصيص المقاعد العشرة للبلدان غير دائمة العضوية لتمثيل جميع مناطق العالم بالتساوي.