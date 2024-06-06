حرص لازار بانسيه، رئيس اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، على دعم لاعبي المنتخب البوركينابي قبل ساعات من مواجهة المنتخب الوطني المصري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في كندا وأمريكا والمكسيك.

ونشر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم صورًا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «قام رئيس اتحاد كرة القدم البوركينابي لازار بانسيه بزيارة اللاعبين والجهاز الفني في الفندق الذي يقيمون فيه لتشجيعهم قبل ساعات قليلة من المباراة ضد مصر».

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو مساء اليوم في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.