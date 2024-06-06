قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم وغدًا مزيدًا من الارتفاعات في قيم الحرارة، منوهة أن الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها بما يتراوح بين 6 إلى 7 درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم سعيد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، صباح الخميس، أن اليوم ذروة ارتفاع الحرارة، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة 41 درجة، بينما تتراوح على محافظات الصعيد ما بين 46 إلى 47 درجة.

ونوهت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من صحراء شبه الجزيرة، ومرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، قائلة إن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وحارة على السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت إلى أن الطقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء ومعتدل بشكل كبير في المحافظات الساحلية، موضحة أن الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 27 إلى 28 درجة.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال الفترة ما بين 12 ظهرًا إلى 5 عصرًا، وارتداء غطاء واقٍ للرأس عند الخروج من المنزل، والمتابعة اليومية للنشرات الجوية.

وتوقعت انخفاض الحرارة تدريجيًا يوم السبت؛ لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 36 إلى 37 درجة، وتنخفض مرة أخرى يومي الأحد والاثنين وتسجل 35 درجة.