 تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في مخيم جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في مخيم جنين

وكالات
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 6:57 م

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش بدأ عملية عسكرية في مخيم جنين لاعتقال أحد المطلوبين، بحسب ادعائه.

وكانت شبكة "الجزيرة" الإخبارية قد أفادت، اليوم الخميس، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل مدينة جنين ومنعت المركبات من الوصول إليها وسط اشتباكات متواصلة مع المقاومة.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وقد اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل داخل المخيم. وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة في مدينة جنين ومخيمها.

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