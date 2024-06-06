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أعلنت قوات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن سقوط حافلة تقل أطفالا في مياه نهر العاصي غرب إدلب، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وقال التلفزيون السوري، إن مدينة دركوش في ريف إدلب الغربي شهدت حادث سير مروع، إثر وقوع الحافلة التي تقل حوالي 50 طفلا كانوا في رحلة مدرسية في النهر.

من جانبهم، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوفاة 5 أطفال جراء سقوط الحافلة التي تقل أطفال طلاب معهد لتحفيظ القرآن.

وأشاروا إلى وصول نحو 20 طفلاً بحالة صحية جيدة إلى مشفى بلدة دركوش غرب إدلب، قائلين إن «مصيرًا مجهولًا يلاحق البقية».

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإنقاذ.



