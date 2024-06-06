ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 36 ألفا و654 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ244 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن «الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و235 مصابا».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر إلى 36 ألفًا و654 شهيدًا و83 ألفًا و309 مصابين.

وارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، مجزرة في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تؤوي مئات النازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إذ أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت 35 شهيدا وعشرات الإصابات من مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.

ولفت إلى أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت الطوابق العلوية من المدرسة قرابة الساعة الثانية إلا ربع فجرا بينما كان من فيها نيام، حيث اخترق الصاروخ عدة صفوف مدرسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة هذا العدد الكبير.

وفي مخيم النصيرات أيضاً، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل يعود لعائلة المدني بالمخيم.