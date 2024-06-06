أفاد مكتب الإحصاء الإسباني (ايني) اليوم الخميس، بنمو الناتج الصناعي للبلاد، وفق التوقعات، في أبريل بعد تراجع في مارس السابق عليه.
وسجل الناتج الصناعي نموا سنويا معدلا بواقع 8ر0 % في أبريل، مقابل تراجع بواقع 3ر1 % قبل شهر.
ويرجع التعافي في أبريل بشكل كبير إلى تسارع وتيرة النمو بواقع 3ر5 % في إنتاج السلع الاستهلاكية.
كما نما ناتج السلع الرأسمالية بواقع 1ر3 % وتحققت زيادة 2ر0 % في قطاع السلع الوسيطة.
وعلى النقيض، تراجع إنتاج الطاقة بشكل ملحوظ بواقع 7ر4 % من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي بواقع 3ر0 %، مقابل تراجع بواقع 7ر0 % قبل شهر.