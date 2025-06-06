أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بميدان الرماية والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، في إطار جهود المحافظة للظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام زوار المتحف المنتظر.

وأكد المحافظ أن المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير تمثل "جوهرة مصر السياحية"، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي مشروعات التطوير فيها أهمية قصوى، وتعمل بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتفقد النجار خلال الجولة أعمال الرصف بالطريق المجاور لفندق مينا هاوس، عند نهاية الأسوار الخاصة بمشروع مترو الأنفاق، حيث شدد على رفع كفاءة طبقات الطريق لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

كما وجّه بسرعة استكمال تركيب بلاط الإنترلوك على أرصفة المشاة، والانتهاء من اللمسات النهائية مع تلافي أية ملاحظات قائمة، لضمان جاهزية المنطقة في أقرب وقت.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من كفاءتها التشغيلية، إلى جانب الإسراع بتركيب اللافتات المرورية والإرشادية اللازمة لقائدي المركبات، للمساهمة في تحقيق الانسيابية وتسهيل الحركة المرورية بمحيط المشروع.