صحة الأقصر تتابع سير العمل بمستشفى الحميات ومكتب صحة ثان

أجرت مديرية الشؤون الصحية في الأقصر، عددًا من الجولات التفقدية لمتابعة جاهزية المنشآت الطبية، بهدف الوقوف على أدائها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت المديرية، إن مدير إدارة المستشفيات وفريق من المديرية، قاموا بزيارة إلى مستشفى حميات الأقصر في أول أيام العيد، حيث تابعوا سير العمل داخل المستشفى، وهنّأو المرضى والعاملين بحلول العيد.

وشملت الجولة المرور على مختلف الأقسام، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، بهدف ضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة للمواطنين خلال أيام العطلة.

كما أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية مكتب صحة ثان، حيث تفقد انتظام العمل داخل المكتب، وتواجد الفريق الطبي، ومتابعة الخدمات المقدمة في تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب متابعة تقديم الخدمات الوقائية.

وأكدت المديرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة الإجازات الرسمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من جودة الرعاية الصحية بالمحافظة.