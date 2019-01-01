انطلاق مهرجان ركض الثيران في بامبلونا الإسبانية

افتُتح مهرجان سان فيرمين الشهير عالميًا والمثير للجدل، الذي يقام فيه الجولات الأسطورية لركض الثيران، اليوم السبت في بلدة بامبلونا بشمال إسبانيا.

وبحضور الآلاف من المتحمسين، الذين يرتدون تقليديًا ملابس باللونين الأبيض والأسود، جرى إطلاق ألعاب نارية تعرف باسم "تشوبيناثو" منتصف نهار اليوم (1000 بتوقيت جرينتش) من شرفة مبنى البلدية.

وردد الحشد المبتهج "فليحيا سان فيرمين" فيما لوحوا بربطات عنق حمراء.

وتقام أولى جولات ركض الثيران الثمانية صباح غد الأحد.

وأمس الجمعة، تظاهر عشرات الأشخاص من منظمتي "بيتا" و"أنيمال نيتشراليس" المعنيتين بالرفق بالحيوان احتجاجًا على المهرجان أمام مبنى البلدية.

ولم يرتدوا سوى سراويل داخلية سوداء ووضعوا على رؤوسهم قرون ثيران واستلقوا على الأرض، للاحتجاج على قتل الحيوانات في حلبة الثيران.

وكُتب على لافتات صفراء "الثيران تقتل في بامبلونا".

وتقام مثل هذه المظاهرات بشكل منتظم على مدار الست عشرة عاما الماضية، بحسب صحيفة لافانجارديا.

ويقام المهرجان المخصص للقديس الراعي، سان فيرمين، منذ 1591، حيث يشهد ست جولات لمصارعة الثيران التي تركض عبر الشوارع الضيقة بالمدينة إلى حلبة المصارعة على مدار ثمانية أيام على التوالي.