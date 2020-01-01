سفينة إنقاذ غير حكومية تنتظر تعليمات إيطالية لنقل مهاجرين إلى عبارة حجر صحي

قالت منظمة غير حكومية، اليوم الإثنين، إن سفينة الإنقاذ الخيرية "أوشن فايكينج" اليوم الاثنين بانتظار صدور تعليمات لنقل 180 مهاجرا بحريا إلى عبارة حجر صحي متوقفة قبالة ساحل صقلية.

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" غير الحكومية التي تسير السفينة، في تغريدة إن أوشن فايكينج في وضع الاستعداد خارج بورتو إيمبيدوكلي في جنوب صقلية.

وأضافت: "السفينة الآن راسية بانتظار المزيد من التعليمات.. وحتى الآن، لم نتلق معلومات خاصة بموعد وكيفية نزول الأشخاص عن السفينة".

ووافقت السلطات الإيطالية على استقبال المهاجرين مطلع الأسبوع بعد أن أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" عن حالة طوارئ يوم الجمعة، محذرة من أن الوضع على متن السفينة بدأ يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت المنظمة غير الرسمية يوم الجمعة: "الكثير من الناجين يعانون من اضطراب عقلي حاد، وأعربوا عن نيتهم إلحاق الأذى بأنفسهم، وحاول أحدهم الانتحار اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، كان من المقرر نقل المهاجرين إلى العبارة "موبي زازا"، التى استقبلت مهاجرين آخرين كانت أنقذتهم منظمات خيرية.

تحمل العبارة حاليا 221 مهاجرا على متنها، بما في ذلك 169 أنهوا مدة الحجر الصحي، وسوف يتم نقلهم إلى البر في وقت لاحق من اليوم، وكذلك 30 معزولين بعدما جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية لمرض كوفيد-19.