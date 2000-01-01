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مندوبية التخطيط: اقتصاد المغرب سينكمش 13.8% في الربع الثاني

علم المغرب
علم المغرب
الرباط (رويترز)
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 3:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 3:06 ص

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الأحد إن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثاني نتيجة إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث نتيجة لتخفيف إجراءات العزل مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة 0.1 في الربع الأول.

ومن المتوقع تحسن الطلب المحلي والخارجي في الربع الثالث بعد تضرره في الشهور الثلاثة الماضية.

ويتوقع البنك المركزي نموا بنسبة -5.2% في 2020 مقابل +2.5% العام الماضي.

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