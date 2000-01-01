وليد سليمان: شارة قيادة الأهلي؟ أبو تريكة لم يطلبها

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استشهد وليد سليمان، لاعب الأهلي، بمحمد أبو تريكة، نجم الأهلي الأسبق في أزمة شارة القائد داخل الفريق.

وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"أون تايم سبورت": "لم اطلب شارة القيادة في الأهلي، وهذا لن يحدث مني اطلاقا نحن نعمل في كيان واحد اسمه الأهلي".

وأضاف: "الدليل على حديثي أن أبو تريكة كان لاعبا كبيرا في الأهلي ولم يكن قائد، وهذا الأمر ساري منذ فترة كبيرة فنحن نعمل من أجل الكيان".

وشدد وليد سليمان، أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق صعد للنهائي مرتين وخسر اللقب.

وواصل: "الجماهير تريد تحقيق لقب دوري الأبطال ونحن نريد اكثر منهم، لأنك إذا بحثت عن عدد اللاعبين الذين حملوا اللقب سيكونوا 4 لاعبين لا أكثر، لذا الكل لديه شغف التتويج بالبطولة".

واستكمل: "لدينا اشتياق شديد لعودة الدوري، وحصلنا على فترة راحة كبيرة 3 أشهر وهذا لم يحدث منذ فترات كبيرة، ومصر لا تقل شئ عن البلدان الأخرى التي اعادت البطولات من جديد".

ورفض وليد سليمان، فكرة أن الدوري محسوم لأن الأهلي منفرد بصدارة جدول الترتيب، مشيرا إلى أن الدوري سيحسم عندما يحتفلوا مع الجماهير.

واختتم: "فترة فيروس كورونا هي فترة صعبة للغاية، وكنا نتدرب في المنزل في فترات محدودة عبر برامج الجهاز الفني، ولكن الأمور كانت غير مستقرة".