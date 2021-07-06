قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا بدأت في اتخاذ القرارات الأحادية منذ 3 إبريل 2011، مشيرًا إلى أن هذه كانت أول جريمة ارتكبتها أديس أبابا، على يد زيناوي، في سلسلة ممتدة من الجرائم التي تستوجب المحاسبة الدولية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إثيوبيا شرعت في بناء السد في 2011 بقرار أحادي دون الرجوع لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الجريمة الثانية التي ارتكبتها إثيوبيا كانت في العام الماضي عندما أقدمت على الملء الأول لسد النهضة بقرار أحادي، متابعًا: «أتت بالجريمة الثالثة أمس عندما أعلنت عن بدء الملء الثاني للسد دون الرجوع لدولتي المصب».