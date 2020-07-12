قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، عقد لقاءات مكثفة والتي تصب في اتجاه إقناع أعضاء مجلس الأمن بوجهة النظر المصرية والسودانية، موضحًا أن الأمر بحاجة إلى جهد دبلوماسي كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا أظهرت تحديًا جديدًا بتعنتها ورغبتها بتكرس أمر واقع بالملء الثاني، وإظهار أن مطالبات الجميع لها بالتفاوض أمر لا يعنيها، ذاكرًا أن التصريحات الإثيوبية استفزازية وبها تعنت وعناد ولا توحي بالتعامل الرشيد مع المسألة.

وأوضح أن لقاءات وزراء الخارجية المصري والسوداني مع أعضاء مجلس الأمن قد تسفر لالخروج ببيان صحفي أو قرار أو قد لا ينتج عنها أي شيء، خاصة في حالة كانت توازنا القوة تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هناك جهدًا مبذولًا من جانب الجامعة، لتحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة الدولتين العربيتين.