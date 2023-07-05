القضاء الأمريكي يُجبر إدارة بايدن على الحد من الاتصال بشركات التواصل الاجتماعي

صدر حكم من قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية يقيد اتصالات إدارة بايدن مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تنظيم محتواها.

في حكمه الذي احتوى على 155 صفحة والصادر يوم الثلاثاء، حظر القاضي تيري دوتي، على المكتب البيضاوي وبعض الوكالات الحكومية، الاتصال بالشركات بشأن "المحتوى الذي يحتوي على حرية التعبير المحمية".

ويُعد هذا الحكم انتصاراً للجمهوريين الذين اتهموا المسؤولين بالرقابة، بينما زعم الديمقراطيون أن المنصات فشلت في التعامل مع المعلومات الخاطئة.