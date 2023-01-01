ارتفاع قتلى هجوم صاروخي روسي على مدينة لفيف الأوكرانية إلى 5 أشخاص

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم صاروخي ليلة أمس الأربعاء على منطقة سكنية في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تليجرام، إن ما لا يقل عن 40 شخصا أصيبوا في الهجوم، مضيفة أن عملية البحث والانقاذ مستمرة، وجرى حتى الآن إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض.

وتردد أنه تم إجلاء أكثر من 60 شخصا من المنازل المدمرة.

وكتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه سوف يكون هناك "رد بالتأكيد" لما وصفه "بالهجوم من جانب الإرهابيين الروس".

ووصف اندري سادوفي عمدة لفيف الهجوم بأنه الأكثر خطورة على البنية التحتية المدنية للمدينة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ أكثر من 16 شهرا، وقد تم تدمير أكثر من 50 منزلا.

وكان سادوفي، قال في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، إن 4 أشخاص على الأقل جرحوا جراء قصف روسي لمواقع مهمة للبنية التحتية في لفيف.

وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في كييف والعديد من الأقاليم الأوكرانية، وسط تحذير القوات الجوية من هجمات محتملة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تليجرام أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في منطقتي لفيف وترنوبل.