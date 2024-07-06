العاهل البحريني يؤكد حرص المملكة على إقامة علاقات طيبة مع إيران وتعزيز المصالح المشتركة

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم السبت، أعرب العاهل البحريني، عن تهانيه للرئيس المنتخب وتمنياته له بالصحة والسعادة والتوفيق والسداد في خدمة بلاده وشعبه، والعمل من أجل خير المنطقة وازدهارها.

وأكد أن مملكة البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز الروابط الوثيقة معها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما، متطلعًا للعمل معًا لتعزيز المصالح المشتركة للشعبين وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع شعوب المنطقة.

كما أكد حرص المملكة على مد جسور التعاون مع الدول الإسلامية الشقيقة كافة؛ لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح السبت، فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على منافسه العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال مسعود بزشكيان: «نمد يد الصداقة للجميع، وكلنا أبناء هذا البلد».

وأفادت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بأن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، حصد منها بيزشكيان على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية.

وحسب البيانات الرسمية الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من السباق.



