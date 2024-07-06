زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي تعارض الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا

قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف لن يسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الفرنسية بعيدة المدى في صد الغزو الروسي، في حال كان للحزب رأي في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الحالية.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت لوبان، المرشحة المحتملة لحزب "التجمع الوطني" في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إن حكومة "للتجمع الوطني" ستضمن أيضا عدم تمركز القوات الفرنسية في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف.

وكانت لوبان تؤكد موقف الحزب بعد أن رفض الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام استبعاد إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية.

وفى معرض موافقته على ضرورة أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، أبدى زعيم "التجمع الوطني" جوردان بارديلا رفضه لتوفير الأسلحة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في الحرب.

وقال إنه يجب على فرنسا ألا تزود أوكرانيا بصواريخ وأسلحة أخرى قادرة على ضرب الأراضي الروسية.

ويتطلع حزب التجمع الوطني إلى القيام بدور رئيسي في الحكومة الفرنسية بعد الجولة الثانية من التصويت غدا الأحد. ويأمل في ترشيح رئيس الوزراء، إذا حصل على أغلبية في الجمعية الوطنية.

وظهر الحزب في الصدارة في الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الحزب سيأخذ الصدارة مرة أخرى في الجولة الثانية لكنه يفشل في تأمين الأغلبية المطلقة.