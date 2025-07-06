تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال خلال الأسبوع الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة التي تهدف إلى تنمية وعي النشء وترسيخ الهوية الوطنية.

وفي هذا الإطار، يقدم أتوبيس الفن الجميل غدا الاثنين، في الحادية عشرة صباحا، رحلة ثقافية لأطفال مركز تنمية القدرات الخاصة بالزيتون، تشمل زيارة حديقة الطفل، وتنفيذ ورشة فنون تشكيلية لرسم مشاهد من الطبيعة.

ويصطحب رواد مكتبة شبرا العامة، يوم الأربعاء 9 يوليو، في التوقيت ذاته، في رحلة إلى دار الأوبرا المصرية، تتضمن ورشة فنون تشكيلية لرسم زخارف تراثية مستوحاة من الفنون المصرية.

ويشارك قصر ثقافة 25 يناير، في الفعاليات من خلال تنفيذ ورشة فنية غدا الاثنين في العاشرة صباحا، بالمركز الحضري، وتشمل ورشة حكي لكتاب من التراث، وورشة فنون تشكيلية لرسم زخارف من التراث النوبي، وورشة قص ولصق، إلى جانب ورشة أشغال يدوية باستخدام الخرز.

أما يوم الأربعاء، فيشهد تنفيذ مجموعة من الورش بالنادي الصيفي بمدرسة جيل الحرية، في العاشرة صباحا، من بينها ورشة رسم بيوت تراثية مثل الخيمة البدوية، إلى جانب مسابقة ثقافية بعنوان: "دول وأعلام"، وورشة طباعة باستخدام تقنية الاستنسل.

وتقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، سعيا إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال.