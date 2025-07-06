أحمد حجازي يرفض العودة للأهلي ويتمسك بالبقاء في نيوم

حسم المدافع الدولي أحمد حجازي موقفه من العروض التي تلقاها مؤخراً، وفي مقدمتها عرض من النادي الأهلي، مؤكداً استمراره مع نادي نيوم السعودي خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة الميدان السعودية ، فقد دخلت إدارة الأهلي في محادثات مباشرة مع اللاعب في الأيام الماضية، لبحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن حجازي أكد رغبته في البقاء داخل صفوف نيوم، مشدداً على التزامه الكامل بعقده مع النادي.

ورغم ما تردد عن إمكانية عودته إلى الدوري المصري، إلا أن حجازي يرى أن مشروع نادي نيوم الرياضي في تطور مستمر، وأنه يسعى للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجديد.

وانضم حجازي إلى نيوم في الصيف الماضي قادماً من نادي الاتحاد، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، في صفقة وُصفت حينها بأنها إحدى أبرز التدعيمات الدفاعية في الدوري السعودي.

وبهذا القرار، يغلق حجازي باب التكهنات حول مستقبله القريب، مؤكداً استقراره الفني والنفسي داخل النادي، وعدم وجود نية لمغادرته في الوقت الحالي.