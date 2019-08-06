إقامة أكبر مهرجان للتمور بالوداي الجديد بمشاركة دولية خلال نوفمبر القادم

تستضيف محافظة الوادي الجديد، فعاليات المهرجان الخامس للتمور ، خلال شهر نوفمبر القادم ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جائزة "خليفة " الدولية لنخيل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

وأكد المحافظ محمد الزملوط، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء أن المهرجان سيتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشترين والمستوردين من مختلف دول العالم.. لافتا إلى أن إقامة مهرجان دولي كبير على أرض المحافظة يُعد تتويجًا للنجاحات التي حققتها في تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة التمور في الوادي الجديد، والتي تُعد من أكبر المحافظات المنتجة والمصدرة للتمور على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمهرجان بصدد زيارة المحافظة خلال الفترة القادمة ، للإعداد والتجهيز للمهرجان، مؤكدًا أن الوادي الجديد بكافة أجهزتها، ستتعاون بشكل كامل لإنجاح المهرجان الذي سيسهم في زيادة حركة التجارة والرواج السياحي للمحافظة محليًا وعالميًا.