السلطات الروسية تعتقد أن حريق مستودع الجيش يعود لعدم الالتزام بإجراءات السلامة

ذكرت السلطات الاتحادية الروسية اليوم الثلاثاء، أنه من المعتقد أن السبب في حريق هائل وسلسلة من الانفجارات التي استمرت طوال الليل في مستودع للجيش الروسي في سيبيريا يرجع إلى عدم الالتزام بإجراءات السلامة وسوء التعامل مع الذخائر.

وفتحت أعلى هيئة تحقيقات في روسيا قضية جنائية في الحادث بتهمة انتهاك احتياطات السلامة في التعامل مع المواد التي تهدد الحياة.

وذكرت لجنة التحقيق في بيان أنه عندما وصلت فرقة الإطفاء إلى الموقع يوم الاثنين ، بدأت الذخائر تنفجر بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وأوضح البيان إن شخصا قتل وأصيب ثمانية آخرون في الحادث. وكانت وسائل الإعلام الحكومية قد ذكرت في وقت سابق أن 12 أصيبوا.

وتم الإعلان صباح اليوم الثلاثاء عن إخماد الحريق بالمبنى القريب من مدينة اخينسك ، في منطقة كراسنويارسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالات الأنباء الحكومية أن الحريق قد أخمد في حوالي الساعة التاسعة صباحًا (0200 بتوقيت جرينتش).

ومن ناحية أخرى ، حذر مسؤولو الطوارئ في ذلك الوقت من أن الانفجارات كانت مستمرة ، "لكن شدتها انخفضت".

وقالت وزارة شؤون الطوارئ في أحدث بيان عن الحادث على موقعها على الإنترنت ، نُشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء "العودة إلى أماكن الإقامة ليست آمنة في الوقت الحالي".

وتم إجلاء السكان الذين يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من الموقع في أعقاب الانفجارات الأولية عندما اندلع الحريق أمس الاثنين، في الوقت الذى ذكرت فيه تقارير وسائل الإعلام الرسمية أن تدابير الطوارئ أثرت على أكثر من 16000 شخص.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر لم تكشف النقاب عن هويته أمس الاثنين القول: "اثنان من القطاعات يحترقان. يوجد نحو 40 ألف طلقة مدفعية من عيارى 125 و152 ملليمتر هناك".

ودمرت عدة حوادث مماثلة مرافق الذخائر القديمة في الدول السوفيتية السابقة في السنوات الماضية.

وتم تسجيل عدة حالات وفاة في أواخر يونيو في حريق وانفجارات في مستودع للذخيرة في كازاخستان المجاورة.