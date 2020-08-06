مسؤول ملف الاستيطان الفلسطيني يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين الإرهابية

حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الفلسطيني غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم؛ عقب انتشار خلية إرهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.

وقال دغلس في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مجموعة إرهابية من المستوطنين نفذت عدة عمليات واعتداءات بحق المواطنين، بين نابلس ورام الله، طالت حرق مسجد في البيرة، وإحراق مركبات في جنوب نابلس، وكانت تخط شعارا "الحصار للعرب وليس لليهود".

وأكد أن هذه المجموعة استهدفت بعض المواطنين بين بلدتي الطيبة ودوما جنوب نابلس، بعد نصبها لحواجز على الطريق الواصل بين البلدتين، موضحا أنه جرى رصد لمجموعات من المستوطنين الليلة الماضية، على مدخل قرية اللبن الشرقية على طريق نابلس ورام الله، فيما كانت مجموعة أخرى تقتحم منطقة المسعودية التاريخية على الطريق بين نابلس وجنين.