 ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 11:14 ص

كشفت بيانات مركز السيطرة على الأمراض في ألمانيا تسجيل ألف و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات اليومية ألف حالة منذ 9 مايو الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الألمانية أعربت عن قلقها بشأن الارتفاع الأخير في حالات العدوى في جميع أنحاء البلاد، وحثت المواطنين على اتباع إجراءات الوقاية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والتعقيم.

ولفتت إلى أن المسافرين العائدين من الخارج يشكلون مصدرا آخر للعدوى، ما حدا بها إلى توفير اختبار مجاني لجميع الوافدين إلى البلاد.

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