أربعون ألفا يوقعون على عريضة افتراضية لعودة لبنان تحت الحكم الفرنسي

تحت شعار "ضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي لعشر سنوات قادمة"، انطلقت الدعوات على تويتر، لحصد أصوات اللبنانيين للموافقة على عودة الانتداب الفرنسي للبلاد، للخلاص من المصير الأسود الذي تعيشه، بحسب زعمهم.
تم تدشين موقع إلكتروني للتصويت، وجذب في أقل من يوم واحد، صوت 40 ألف مواطن لبناني موافقون على عودة الانتداب الفرنسي للبلاد.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، للعاصمة اللبنانية بيروت، للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني، عقب الانفجارين الدمويين اللذان وقعا في العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء.
قوبلت الدعوات لعودة الانتداب الفرنسي من قبل بعض اللبنانيين، على تويتر، بالرفض التام والتخوين للمؤيدين له، حيث وصفه الرافضون بأنه عودة للاحتلال، بينما في المقابل يراه البعض بمثابة إنقاذ للبلاد التي لم تشهد استقرارا منذ وقت بعيد.
حازت الدعوات على اهتمام كبير وانتشار واسع في لبنان، حيث كتبت الممثلة اللبنانية المشهورة كارمن لبس، على حسابها الخاص على تويتر رسالة موجة للرئيس ماكرون تقول: "تعا وجيب معك الانتداب الفرنسي ما بقى بدنا هالاستقلال".
على الجانب الآخر، جاءت تعليقات اللبنانيين الرافضة للانتداب بأسلوب حاد للغاية، حتى إن البعض اتهم الموافقين على عودة الانتداب بـ"الخونة والعملاء والانهزاميين وطالبي الوصاية الدائمة".