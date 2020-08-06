أربعون ألفا يوقعون على عريضة افتراضية لعودة لبنان تحت الحكم الفرنسي

تحت شعار "ضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي لعشر سنوات قادمة"، انطلقت الدعوات على تويتر، لحصد أصوات اللبنانيين للموافقة على عودة الانتداب الفرنسي للبلاد، للخلاص من المصير الأسود الذي تعيشه، بحسب زعمهم.

تم تدشين موقع إلكتروني للتصويت، وجذب في أقل من يوم واحد، صوت 40 ألف مواطن لبناني موافقون على عودة الانتداب الفرنسي للبلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، للعاصمة اللبنانية بيروت، للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني، عقب الانفجارين الدمويين اللذان وقعا في العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء.

قوبلت الدعوات لعودة الانتداب الفرنسي من قبل بعض اللبنانيين، على تويتر، بالرفض التام والتخوين للمؤيدين له، حيث وصفه الرافضون بأنه عودة للاحتلال، بينما في المقابل يراه البعض بمثابة إنقاذ للبلاد التي لم تشهد استقرارا منذ وقت بعيد.

ميت الف انتداب فرنسي ولا انحكم مرّة بعد من كلاب السلطة#Beirut #Macron pic.twitter.com/uvmGpXT6KV — zakaria (@sweetlifeofzak) August 6, 2020

#فرنسا زعيمة الانتداب السابق في #لبنان و #ليبيا ودول شمال افريقيا قادمة وبقوة الى حوض البحر الابيض المتوسط ولن تتنازل عن حصتها للروس والامريكان واظنها ستروض كل عاصي!!

🔺 ماكرون اليوم في بيروت !! — ﮼علي،اليامي (@yam_2_yam) August 6, 2020

حازت الدعوات على اهتمام كبير وانتشار واسع في لبنان، حيث كتبت الممثلة اللبنانية المشهورة كارمن لبس، على حسابها الخاص على تويتر رسالة موجة للرئيس ماكرون تقول: "تعا وجيب معك الانتداب الفرنسي ما بقى بدنا هالاستقلال".

تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال pic.twitter.com/KKF3leSjC1 — Carmen Lebbos (@C_lebbos) August 5, 2020

على الجانب الآخر، جاءت تعليقات اللبنانيين الرافضة للانتداب بأسلوب حاد للغاية، حتى إن البعض اتهم الموافقين على عودة الانتداب بـ"الخونة والعملاء والانهزاميين وطالبي الوصاية الدائمة".

كلو كوم، والشعب اللي طالب إنتداب فرنسي أو وصاية ايرانية كوم تاني.



انتو من أي معدن وسخ معمولين؟ — wiss sh (@wissh1313) August 6, 2020

ساعة بدهم سلام مع إسرائيل،

وساعة إنتداب فرنسي، وبالأخر منطلع نحن يلي قدمنا دم للوطن عملاء للخارج... — Mohamad ll الفوّاز (@MhmdFawaz_) August 6, 2020