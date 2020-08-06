حكومة جديدة في بيرو بعد خسارة رئيس الوزراء تصويتا على الثقة

أدت حكومة جديدة في بيرو اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام رئيس بيرو مارتن بيسكارا، بعد أن خسر رئيس وزراؤه الذي تولى المنصب لمدة 20 يوما فقط في تصويت على الثقة في الكونجرس في خضم أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية "أندينا" أن الجنرال المتقاعد والتر مارتوس، الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى الآن، سيأتي خلفا لرئيس الوزراء السابق بيدرو كاتريانو.

وأفادت صحيفة "إل كوميرسيو" بأن بيسكارا أعرب عن تقديره لجهود مارتوس في نشر الجيش في المعركة ضد الجائحة.

واضطر بيسكارا إلى استبدال مجلس الوزراء بعد أن خسر كاتريانو تصويتا على الثقة خلال تقديم خطة التعافي الاقتصادي أمس الأول الثلاثاء.

وتركت نتيجة التصويت الحكومة في حالة من الفوضى، فيما تكافح البلاد إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم.

وسجلت بيرو أكثر من 440 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي سابع أكبر حصيلة في العالم، كما سجلت أكثر من 20 ألف حالة وفاة.

ودعا الرئيس إلى إجراء انتخابات عامة في أبريل 2021.