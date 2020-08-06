رئيس النصر يتهم تقنية الـVar بالترصد لخسارة فريقه أمام الهلال

اتهم صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي لكرة القدم حكام لقاء فريقه أمام الغريم التقليدي الهلال بأنهم ترصدوا الإخلال بميزان العدالة في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس الاربعاء ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتلقى النصر خسارة قاسية 1 / 4 أمام ضيفه الهلال في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة، لتتلقى آماله في المنافسة على اللقب لضربة موجعة، بعدما ظل في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 45 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف الهلال (المتصدر)، قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.

ونشر النصر على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس تصريحات للسويكت، الذي قال " بعد مشاهدة المباراة عدة مرات بهدوء، ولكونها مباراة مفصلية من الدوري الأغلى على قلوبنا، دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن ماحدث لم يكن مجرد سوء تقدير من حكم، ما حدث كان ترصدا مخلا بميزان العدالة من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)".

وزاد " سبق أن طالبنا من خلال بيان سابق وخطابات إلحاقية بضرورة التصحيح وتدارك الأخطاء التحكيمية لحماية العدالة ونزاهة المنافسة".

وتابع "سنترقب في نادي النصر ما سيجري من تغيرات جادة لضمان تطبيق العدالة بسواسية لكل الأندية، نادي النصر وحقوقه وحقوق جماهيره أمانة في أعناقنا ولن نفرط فيها بإذن الله".

وانطلقت شرارة الاحتجاجات من جانب نادي النصر، الذي اتهم حكم المباراة الفرنسي بينوا باستان بإغفاله احتساب ركلة جزاء لصالح عمر هوساوي لاعب الفريق، بعد تعرضه للجذب من القميص من جانب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال في الدقيقة 40 رغم محادثته لغرفة (فار)، حيث لم يتجه لكاميرا إعادة اللقطة.

وأصدر نادي النصر بيانا رسميا أكد فيه طلبه بإعفاء رئيس لجنة الحكام الإسباني فرينجندو تريساكو من منصبه والدعوة لعقد جمعية عمومية لتفعيل ذلك، موضحا أن "المطالبة بعدالة المنافسة لابد لها من وجود حكام كبار على قدر المسؤولية "