سكرتير عام محافظة بورسعيد يتابع استعدادات اللجان الانتخابية لانتخابات «الشيوخ»

أجرى اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بأحياء العرب والمناخ والضواحي، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لبدء انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من يوم 11 من الشهر الحالي، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال السكرتير العام خلال جولته، إنه بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بضرورة التأكد من جاهزية اللجان على أعلى مستوى وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الآمن للمواطنين خلال الأداء بأصواتهم والمشرفين على الانتخابات، فقد تم استعراض جميع الاستعدادات ومدى جاهزيتها، والتأكد من نظافة اللجان ودهانها، وإتمام الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي توفر السلامة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء طبقًا لتعليمات المحافظ، لتحقيق أفضل مستوى من الراحة والأمان للمواطنين خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ.