صحيفة جنوب أفريقية : نجم برايتون ينضم للأهلي اليوم الجمعة

اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم برايتون الإنجليزي، من الانضمام بشكل رسمي إلى الأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية أن بيرسي تاو أتم الاتفاق مع الأهلي، بعد أن طلبه بيتسو موسيماني ، وأقنعه بالإنضمام لبطل أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة القوية التي تجمع بين موسيماني ولاعبه السابق بيرسي تاو، الذي سبق له التدرب تحت قيادته في صفوف صن داونز، ساهمت في تسهيل إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي سيحسم الصفقة بشكل رسمي اليومالجمعة، وسيوقع اللاعب لمدة 3 مواسم، كما أن المفاوضات قاربت على الانتهاء بين بطل أفريقيا وبرايتون.