مصري عن حذف أغنية «عصبي» لفارس من اليوتيوب: محمد قماح السبب

قال المطرب الشاب "مصري" إن تشابه لحن أغنية "عصبي" للمطرب فارس، التي تم طرحها منذ يومين، مع لحن أغنيته "قبلة حياة"، التي تم طرحها منذ أكثر من عام، هو ما جعله يقدم شكوى لموقع "اليوتيوب" لحذف الأغنية فورا.

وأكد "مصري"، في بيان صحفي، أن الفنان محمد قماح هو السبب في إثارة هذه الأزمة بين الطرفين، فعلى الرغم من استلام محمد قماح مبلغ مادي كبير نظير ملكية لحن وتوزيع أغنية "قبلة حياة" خلال العام الماضي، فإنه فوجئ باستخدام محمد قماح نفس اللحن مجددا في أغنية "عصبي" للمطرب فارس.

ومن جانبه، أوضح محرم علي، المسئول عن الإنتاج والدعاية في الشركة المنتجة للأغنية، أن الفنان محمد قماح حاول التواصل معه هاتفيا أكثر من مرة عندما حذف اليوتيوب أغنية "عصبي" للمطرب فارس بسبب حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه رفض التحدث معه نهائيا، مستنكرًا بذلك التصرف غير الأخلاقي الذي بادر من محمد قماح دون أي أسباب واضحة، حيث لم يكن بينهما أي خلافات شخصية، لا سيما وأنه دفع كل المستحقات المادية التي تم الاتفاق عليها حينها.

وأضاف علي أن محمد قماح عندما فشل في الوصول إليه أكثر من مرة، تواصل مع المنتج الفني للشركة محمد رحال من أجل التصالح والتراجع عن حذف الأغنية من موقع "اليوتيوب"، مؤكدًا أنه اقترح عليه عمل دويتو غنائي يجمع بينه وبين المطرب مصري، تعويضا له عما بادر منه، إلا أنه رفض التعامل معه مجددًا، لأنه لم يحترم الاتفاق بينهما.

وتابع: "عندما رفضت العرض الذي قدمه لنا، والتعامل معه مرة أخرى، أخبرنا أن لحن الأغنية في الواقع كان معروضا في بداية الأمر على المطرب فارس منذ خمس سنوات، إلا أن المشروع تم تأجيله لظروف خاصة بالفنان فارس، لذا قام بعرض اللحن والتوزيع على المطرب مصري خلال العام الماضي، وبالفعل نالت إعجابنا وقمنا بشرائها، إلا أننا تفأجنا بما بادر منه مؤخرا".

وأردف: "ما جعلني أشعر بالضيق حقًا، عندما أخبرني أنه لا يشعر بالقلق أو الخوف حول رد فعل المطرب فارس تجاه هذه الأزمة، لأن المطرب فارس في الأساس كان على علم بكل هذه التفاصيل منذ البداية ورغم ذلك لم يمانع الأمر، وقام ببساطة بإعادة استخدام نفس اللحن في أغنيته الجديدة".

وأوضح: "لم يكتفي محمد قماح بذلك، بل أكد قائلا أن عدم النجاح الكافي لأغنية (قبلة حياة) هو ما جعله يعيد التفكير في إعادة تقديم اللحن من جديد مع مطرب آخر، خاصا أن (مصري) مطرب صاعد وليس لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لذا فلن يهتم أحد إذا قمت باستخدام لحن أغنيته مرة أخرى أم لا، ولم يكن يعلم أن الأمر سيزعجنا لهذه الدرجة".

واختتم كلامه: "أما بالنسبة للأغنيات التي يتم التحضير لها مع محمد قماح في الوقت الحالي، سيتم سحبها وإلغاء التعامل معه بشكل نهائي، حيث كان يعكف حاليًا على توزيع أغنية جديدة لـ(مصري)، وهي من ألحان هاني فاروق وكلمات صلاح مندي، وكان من المقرر أن يتم طرحها قريبًا، ورغم أننا قمنا بتسديد كل المستحقات المادية الخاصة بالأغنية كاملًا، لكن بعد ما حدث مؤخرًا لن نستعيد ثقتنا فيه بسهولة ولن نتعاون معه مجددًا".

يذكر أن المطرب مصري، قد طرح عدة أغنيات متنوعة على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية، على رأسها: "سلملي ع الندالة، عايم غرقان، مشاعر إيه، زنانة، فتحت بابها، خاينين، قبلة حياة، أنتي مجنونة" وغيرها، وتعاون خلالها مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.