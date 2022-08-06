 الجهاد الإسلامي في لبنان تحذر إسرائيل: ستتلقوا رد المقاومة في الساعات المقبلة ولن يكون هناك خطوط حمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجهاد الإسلامي في لبنان تحذر إسرائيل: ستتلقوا رد المقاومة في الساعات المقبلة ولن يكون هناك خطوط حمر

﻿بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 11:57 ص

أكدت "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، اليوم السبت، أن "العدوان الإسرائيلي هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني بأكمله".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن المسؤول في الحركة علي أبو شاهين قوله، في بيان صحفي، إن "كل شعبنا معني بمواجهة هذه المعركة في كل أماكن تواجده".

وأضاف أنه "على العدو الصهيوني أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، وينتظر رد المقاومة الذي لن يكون أمامه خطوط حمر"، مشيرا إلى أن "العدو منذ أيام يعيش حالة من التوتر والقلق، وفقد أعصابه بسبب العديد من التطورات الدولية والإقليمية التي يرى أنها تضر بمصالحه".

ولفت إلى أن "العدو يريد تحويل القطاع إلى صندوق بريد وأن يثبت معادلة جديدة ويردع المقاومة ويستفرد بحركة الجهاد الإسلامي"، محذرا "مما سيتلقاه من رد المقاومة في الساعات المقبلة".

وأضاف: "نحن على ثقة أن الأمور ستنقلب على العدو وسيحقق شعبنا نصرا جديدا وبثبات ورباطة جأش مقاتليه ومجاهديه".

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