مدير أمن سوهاج يعتمد حركة التنقلات الداخلية لضباط المراكز والأقسام الشرطية

اعتمد اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية لضباط المراكز والأقسام الشرطية بدائرة المديرية، وراعت الحركة عنصر الكفاءة والخبرة وتقارير الأداء.

وشملت الحركة، تعيين العميد حمدى أبوالقاسم مأموراً لقسم شرطة ثان مدينة سوهاج، والعميد علاء أشرف مأموراً لقسم شرطة جرجا، والمقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيساً لقسم مكافحة المخدرات، والرائد مصطفى أبوالمجد رئيساً لقسم تنفيذ الأحكام.

وفى قطاع الشمال شملت الحركة تعيين العميد رأفت رشوان رئيساً لفرع البحث لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيلاً للفرع، وتعيين المقدم شريف عبدالمحسن رئيساً لمباحث قسم ثان مدينة سوهاج، والمقدم إسلام عجاج رئيساً لمباحث قسم أول مدينة سوهاج، والرائد أحمد خلف الله رئيساً لمباحث مركز شرطة أخميم، والرائد أحمد عبدالرحمن رئيساً لمباحث مركز سوهاج، والرائد إبراهيم صقر رئيساً لمباحث مركز جزيرة شندويل، والمقدم محمد عبدالسلام رئيساً لمباحث مركز المراغة، والرائد هيثم الحجيرى رئيساً لمباحث مركز شرطة طهطا، والرائد محمد حسان رئيساً لمباحث قسم شرطة طهطا، والمقدم أحمد تعيلب رئيساً لمباحث مركز شرطة طما.

وفى قطاع الجنوب شملت الحركة تعيين العميد نورالدين عمر رئيساً لفرع البحث لقطاع الجنوب، والعقيد مصطفى بكرى وكيلاً للفرع، وتعيين الرائد أحمد العمدة رئيساً لمباحث مركز المنشاة، والرائد محمد السيد حسب النبى رئيساً لمباحث مركز العسيرات، والرائد محمد جادالله رئيساً لمباحث مركز جرجا، والرائد محمد حماد رئيساً لمباحث قسم شرطة جرجا، والرائد محمد كمال رئيساً لمباحث مركز البلينا، والرائد أحمد الكاشف رئيساً لمباحث مركز ساقلتة، والمقدم المزمل نافع رئيساً لمباحث مركز دارالسلام.